‘Recherche zoekt vrouw met rode schoenen in moordonderzoek’

Connect on Linked in

De recherche in Zwolle zoekt een vrouw die tijdens de moordaanslag bij coffeeshop Sky High in Zwolle aanwezig was. Ze is mogelijk een cruciale getuige, aldus RTV Oost. De moordaanslag vond plaats in september vorig jaar en was gericht op de crimineel Jaemy P..

Camerabeelden

P. werd geraakt door drie kogels, maar overleefde de aanslag.

De vrouw was aanwezig in de coffeeshop op de avond dat er werd geschoten. Op camerabeelden is te zien hoe ze contact lijkt te maken met de schutter, die voorafgaand aan de schietpartij in de coffeeshop rondliep.

Jaemy P. speelde een rol in het criminele conflict dat enige jaren speelde in Zwolle: een ruzie tussen een groep mannen van Turkse komaf en een groep onder leiding van twee Afghaanse broers. Dat conflict leidde tot meerdere schietpartijen.

Jaemy P. was onder meer betrokken bij een moordaanslag, maar legde ook verklaringen af tegen de twee Afghaanse broers Idris en Abbas M., die voor de jaren in de cel verdwenen.

Moeder

Een man uit Dalfsen is hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslag op P.. Twee medewerkers van de coffeeshop hebben hem aangewezen als de schutter.

Zelf ontkent de verdachte alle betrokkenheid. Hij zegt bij zijn hulpbehoeftige moeder te zijn geweest.

De recherche is op dit moment bezig alle mensen die die avond in de coffeeshop waren te verhoren, om zo achter de identiteit van de vrouw met de rode schoenen te komen.

Ook zoekt de politie naar de bestuurder van een witte Audi die kort na de schietpartij wegscheurde bij de coffeeshop.

Bang

Donderdag was er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de Dalfser verdachte. Justitie maakte daar bekend dat er zich bij de politie een man heeft gemeld die als kroongetuige wil optreden. In ruil daarvoor wil hij dat voor 3000 euro aan onbetaalde boetes worden kwijtgescholden. Het rechercheteam heeft aangegeven daar niet op in te kunnen gaan.

Slachtoffer Jaemy P. is inmiddels ondergedoken. Hij wil geen verklaringen meer afleggen. Andere getuigen zijn mogelijk bang om te verklaren.

De verdachte heeft gezegd ook bang te zijn. Hij blijft voorlopig vastzitten.

De zaak zal in oktober inhoudelijk worden behandeld.

Zie ook:

Zwaargewonde bij schietpartij speelde prominente rol in Zwolse drugsoorlog

OM eist 9 jaar cel tegen “Het Meisje” voor sleutelrol in Zwolse drugsoorlog