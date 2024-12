14 december 2024

‘Rechercheurs op vliegveld Frankfurt loodsten drugskoeriers langs de douane’

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in het Duitse Essen zijn donderdag in verschillende Duitse steden arrestaties geweest in een onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven van Frankfurt. Onder de aangehouden verdachten zijn volgens de politie twee agenten van de Federale Politie.