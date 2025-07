8 juli 2025

Rechtbank: asielaanvraag neef Bosnische cocaïnehandelaar ten onrechte geweigerd

De asielaanvraag van Mirza G., de neef van de voor grootschalige cocaïnehandel veroordeelde Bredase Bosniër Edin G. is ten onrechte geweigerd. Dat heeft de rechtbank in Haarlem eind juni besloten. De minister van Asiel en Migratie moet van de rechtbank Noord-Holland de asielaanvraag opnieuw beoordelen. De rechtbank oordeelt dat de weigering van de asielaanvraag niet goed genoeg is onderbouwd.