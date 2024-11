Rechtbank: eigenaar Wallen-casino’s vrijgesproken van witwassen

De rechtbank spreekt Kaatee en zijn bedrijf geheel vrij. Het in beslag genomen onroerend goed moet worden teruggegeven.

Bij de beoordeling heeft de rechtbank allereerst gekeken of Kaatee na een eerdere strafzaak nog een keer mocht worden vervolgd voor het witwassen van die panden. De advocaat van Kaatee had gesteld dat de vervolging van Kaatee in strijd was met het “ne bis in idem-beginsel”, wat betekent dat je iemand niet twee keer voor dezelfde feiten kunt vervolgen.

De rechtbank vindt dat dit wel kon in dit geval. De tenlasteleggingen in de twee strafzaken verschilden. Onder meer omdat die ging over een net andere periode, en omdat de formulering waarmee het witwassen was omschreven net anders waren.

Rob Grifhorst

De rechtbank concludeert dat in 1992 en 1993 een deel van het losgeld van de Heinekenontvoering is gebruikt om de Wallenpaden te kopen. Rob Grifhorst heeft toen het bezit overgenomen van de dochter van “Zwarte Joop” de Vries. Willem Holleeder ging er aan de slag en hij pachtte het Erotisch Museum. De rechtbank ziet wel dat er in de loop der tijd verschillende signalen geweest dat Heineken-losgeld is geïnvesteerd op de Wallen. Bijvoorbeeld de beweringen van de in 2006 doodgeschoten getuige en vriend van Cor van Hout, Thomas van der Bijl.

Toen Cor van Hout en Willem Holleeder in 1996 hun bezit ontvlechtten nam de vastgoedhandelaar Willem Endstra het over. In 2002 kocht Marcel Kaatee de omstreden bezittingen weer van Endstra, met een hypotheek van vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg.

Besmet

Op basis van onder andere de boekhouding, getuigenverklaringen en uitspraken in andere strafzaken concludeert de rechtbank dat Kaatee in ieder geval tot 2020 niet hoefde te vermoeden dat er crimineel geld in zijn panden zat.

De rechtbank oordeelt nu echter wel dat de geldstroom waarmee Rob Grifhorst de bezittingen kocht met de 8 miljoen gulden ontvoeringsgeld besmet was, en dus deels met geld van Holleeder en Van Hout.

Kaateen nam de panden in 2002 over van Wim Endstra en financierde die aankoop in 2003 met een hypotheek van Jan-Dirk Paarlberg. Het Openbaar Ministerie stelde dat Willem Holleeder Endstra afperste door hem betalingen te laten doen aan Paarlberg. Via de constructie met de hypotheek zou Holleeder toch nog gewoon eigenaar zijn van de panden.

Waren de panden nu uit witwassen verkregen? Nee, vindt de rechtbank: ‘Het aflossen van een lening met uit misdrijf afkomstig geld, maakt niet dat de voorwerpen die met die lening waren verkregen, uit misdrijf afkomstig worden.’ Van een schijnconstructie was geen sprake, oordeelt de rechtbank.

Kaatee kon al met al volgens de rechtbank tot 2020 niet vermoeden dat er middels zijn bezit crimineel geld was witgewassen.

Geen onzakelijke transactie

De verkoop van de Wappenpanden door Endstra vindt de rechtbank geen onvrijwillige of ‘onzakelijke transactie’, en dus geen afpersing van Endstra. Kaatee kon dus ook niet betrokken zijn bij afpersing of kennis hebben van witwassen bij deze transactie.

In 2019 was dat anders, nadat in de moordzaak tegen Holleeder de rechtbank in het vonnis en passant had geconcludeerd dat de bezittingen feitelijk van Holleeder waren. In 2020 voerde daarna een officier van justitie een gesprek met Kaatee waarin werd aangegeven dat hij schuldig was aan witwassen.

Kaatee stelt dat hem de keuze werd gegeven te verklaren dat hij de Wallenpanden in 2002 onder druk en dwang van Holleeder van Endstra had gekocht, of anders opnieuw te worden vervolgd voor het witwassen van de panden.

Pikant

Pikant is dat de rechtbank met deze uitspraak een aantal belastende oordelen en verklaringen niet bestrijdt, maar juist bevestigt. De conclusie van de rechtbank uit 2019, dat Holleeder achter de schermen de eigenaar was, is juist oordeelt de rechtbank, in het vonnis.

In de nieuwe zaak kwam het Openbaar Ministerie met verklaringen van Astrid Holleeder, die zij had afgelegd nadat ze met haar zus eerder had getuigd in het moordproces tegen haar broer. Ook de criminele fiscalist Rob B. legde belastende verklaringen af. De rechtbank vindt dat de beweringen van Rob B. over de besmette geldstroom vanuit Grifhorst steun vinden in ander bewijs.

En ook de beweringen van Astrid Holleeder kunnen onbestreden blijven terwijl Kaatee toch wordt vrijgesproken.

Schuld

Kaatee heeft zijn speelhallen moeten sluiten, omdat de gemeente Amsterdam hem vergunningen weigerde omdat hij Holleeders witwasser zou zijn. Kaatee zat bovendien nog met een schuld van 2,8 miljoen bij Paarlberg, voor zowel het vastgoed als de ondernemingen. Die claim van 2,8 miljoen euro ligt feitelijk bij de Nederlandse staat, want de overheid heeft beslag gelegd op het bezit van Paarlberg. Paarlberg is immers veroordeeld voor witwassen.

Het Openbaar Ministerie heeft een ontnemingsvordering van ruim 25 miljoen euro op Paarlberg, een schuld die in 2019 definitief door de Hoge Raad is bevestigd.

Kaatee wilde zijn bedrijven verkopen en heeft daar ook een koper voor gevonden, maar de gemeente probeert op alle mogelijke manieren te voorkomen dat de panden opnieuw als speelhallen kunnen worden gebruikt.

