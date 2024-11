Rechtbank en Openbaar Ministerie worstelen met staatsgeheim over EncroChat-hack

In Rotterdam staan drie mannen uit Eindhoven terecht voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en witwassen van 56 miljoen euro. Dat geld zouden ze hebben verdiend met de distributie van EncroChat-telefoons. Het Openbaar Ministerie stelt dat ze groothandelaren waren en dat ze wisten dat alle uiteindelijke kopers van EncroChat-telefoons zware criminelen waren, en dat het bedrijf zelf een criminele organisatie was.

De politie kraakte de berichtendienst EncroChat in 2020, door in Frankrijk servers te hacken en telefoons te infecteren met een bepaalde software. Daarna sloeg de politie enkele maanden lang alle berichten van alle gebruikers op. Die berichten zijn gebruikt in honderden rechtszaken in verschillende landen.

Update met malware

Specialisten van de politie drongen de EncroChat-servers in Roubaix binnen en installeerden daar ‘een technisch hulpmiddel’. Vervolgens is vanuit een server van EncroChat een update met malware verstuurd naar alle Encro-telefoons overal ter wereld. Dat zorgde ervoor dat die telefoons een kopie van ongecodeerde (leesbare) berichten naar een server van de politie stuurden.

In de processen-verbaal die het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren over de hack-operatie aan de rechtbanken heeft gestuurd staat dat er geen informatie gegeven kan worden over een deel van deze handelingen. De reden: dit betreft een ‘Frans militair staatsgeheim’, zo schreef het landelijk parket.

Een Nederlandse rechter-commissaris heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie besloten om bepaalde gezwarte passages “te onthouden”, dus niet met de rechtbank en de advocaten te delen, omdat het volgens het Openbaar Ministerie staatsgeheim betrof.

Gezwart

Dus bevat een van de processen-verbaal die in alle Encro-zaken met rechtbanken en advocaten zijn gedeeld door een rechter-commissaris gezwarte passages omdat deze over het Franse militair staatsgeheim handelen.

Maar nu hebben de advocaten van de drie verdachten in de Rotterdamse zaak van het Openbaar Ministerie een exemplaar van dat proces-verbaal gekregen waarbij die passages niet gezwart en dus leesbaar zijn.

Die passages bevatten dus kennelijk staatsgeheim informatie. Voor de strafbaarheid van het openbaar maken van staatsgeheimen maakt het niet uit of het een Frans of een Nederlands staatsgeheim is.

Dat stelt de advocaten van de drie verdachten voor een groot probleem. Zij willen de informatie gebruiken voor de verdediging, maar weten niet of dat kan.

Als ze immers in een openbare zitting over die gezwarte delen spreken dan maken ze zich schuldig aan een ernstig strafbaar feit: het delen van een staatsgeheim.

‘Niet aan ons’

De advocaten vroegen daarom donderdag op de zitting aan de officier van justitie of de gezwarte delen nu inderdaad een Frans staatsgeheim betreffen.

De officieren van justitie weigerden die vraag te beantwoorden: ‘het is niet aan ons om te zeggen of die passages Frans staatsgeheim zijn’.

Dat is opmerkelijk omdat juist het landelijk parket in 2021 aan alle rechtbanken heeft geschreven dat aan de rechter-commissaris is verzocht de passages zwart te maken, omdat het hier staatsgeheim zou betreffen.

Pikant is dat indien het landelijk parket zou toegeven dat er staatsgeheimen zijn gedeeld er door iemand bij het landelijk parket een ernstig misdrijf is gepleegd.

‘Verdediging onmogelijk’

Ook opmerkelijk was dat de rechtbank zei het gezwarte stuk in het eigen computersysteem niet te kunnen vinden, omdat het door het landelijk parket aan de rechter-commissaris in de zaak was gestuurd, en niet aan de rechtbank.

De voorzitter van de rechtbank zei verder niets met het verzoek van de advocaten aan te kunnen: ‘U had die stukken niet mogen hebben’, zei ze.

Advocaat Justus Reisinger beschikt over een Frans stuk van de Gendarmerie waaruit volgens hem blijkt dat er helemaal geen staatsgeheim is ingezet bij de hack. En dat het Openbaar Ministerie dit dus ten onrechte steeds heeft gezegd.

Maar Reisinger zei dat het onmogelijk is om dit aan de rechtbank te kunnen uitleggen en onderbouwen.

Reisinger: ‘De verdediging zit in een catch-22 situatie gevangen. We willen aantonen dat en waarom geen sprake is van een staatsgeheim, zoals verschillende advocaten al sinds 2020 zeggen. Daarbij baseren we ons op wat de Franse Gendarmerie zelf over het staatsgeheim heeft gezegd. Het belang is dat een gebrek aan een staatsgeheim rechtvaardigt dat nader onderzoek naar de operatie wordt gedaan, althans naar de rol van Nederland en dat is iets dat al ruim vier jaar onmogelijk wordt gemaakt, op een onjuiste grond. Maar we kunnen nu dus niet hard maken dat het ook echt geen staatsgeheim is, omdat het OM de rechtbank blijft vragen om die delen van de Nederlandse beslissing buiten het dossier te houden vanwege een Frans staatsgeheim. Daarom willen we nu, juist in deze zaak, vragen om de reikwijdte van het staatsgeheim na te gaan.’

De rechtbank zal hierover uiteindelijk toch een beslissing moeten nemen. Duidelijk is dat in elk geval dat de rechtbank een nieuwe regiezitting zal plannen.

In de grote cocaïnezaak tegen Roger P. (“Piet Costa”) verstuurde iemand bij het landelijk parket ook per ongeluk niet gezwarte passages over de Encro-hack.

Toen werden de rechters vervangen omdat ze kennis hadden genomen van de gewraakte passages.