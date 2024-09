‘Rechtbank: hogere straf voorbereiden liquidatie’

Verhardende maatschappij De liquidatie van G. had in 2020 plaats moeten vinden in Marbella. Uitvoerder zou medeverdachte Marc G. (30) zijn, die ervoor met zijn vriendin naar Spanje reisde.

De Amsterdamse rechtbank legt een hogere straf op aan Omar C. omdat dit lijn is met de hogere straffen die in ‘de verhardende maatschappij’ voor voltooide liquidaties worden opgelegd. Dus in plaats van de eis van acht jaar legt de rechtbank hiervoor tien jaar op.

C. is ook veroordeeld voor het in brand laten steken van een observatiewagen van de politie, voor het huis van zijn moeder in Amsterdam-Slotervaart. De rechtbank vindt dat C. ’totale minachting’ voor de politie heeft getoond, en komt tot twee jaar cel hiervoor.

Maximale straf

Marc G. krijgt maar één jaar cel voor zijn rol bij de voorbereidingen van de liquidatie.

Dat komt omdat hij al is veroordeeld voor zijn rol bij de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost, en in 2021 al vier jaar had gekregen voor een ontvoering. Het strafrecht bepaalt dat als een verdachte in twee aparte processen wordt berecht hij geen zwaardere straf mag krijgen dan wanneer die zaken tegelijkertijd zouden zijn aangebracht. De maximale tijdelijke gevangenisstraf bedraagt dertig jaar. Daar moet vanwege de eerdere veroordelingen dus 29 jaar vanaf worden getrokken.

Omar C. werd ook verdacht van de liquidatie van Goedhart, in dat onderzoek stond de observatiewagen voor de deur van zijn moeder.

Eerder is C. in Spanje door een rechtbank vrijgesproken van een liquidatie aan de Costa del Sol.

