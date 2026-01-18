Rechtbank Los Angeles wijst miljoenenclaim Janus van Wesenbeeck tegen Netflix af (UPDATE)

In het vonnis stelt de rechter dat de zaak Van Wesenbeeck niet voor de rechtbank in de Verenigde Staten mag kom, maar dat deze in België of Nederland voor de rechter had moeten komen. Daarmee stelt de rechtbank in Los Angeles Netflix in het gelijk. De rechter nam in haar besluit mee dat Undercover voornamelijk in België is geschreven, gefilmd en geproduceerd. Ook getuigen en bewijsmateriaal zullen vooral uit België moeten komen, stelt de rechter.

Mocht de zaak bij een Belgische of Nederlandse rechtbank niet van de grond komen, dan kan Van Wesenbeeck opnieuw proberen de zaak te laten slagen bij een rechter in de Verenigde Staten. De zaak werd bij de rechtbank in LA aangespannen omdat daar het hoofdkantoor van Netflix gevestigd is.

Overleg met advocaat

Vico Olling, auteur van het boek Drugsbaron over het leven van Janus van Wesenbeeck, zegt in een reactie tegen Crimesite dat hij Janus gisteren heeft gesproken. ‘Hij heeft maandag een gesprek met de advocaat’, zegt Olling. ‘Wat ik ervan begrijp is dat de zaak niet inhoudelijk behandeld is, maar vinden ze dat die niet in de VS moet plaatsvinden. Hier kan Janus nog tegen in beroep gaan. Ik weet maandag meer.’

540 kilo cocaïne

Vorige maand werd bekend dat Eindhovenaar Janus van Wesenbeeck door de rechtbank in Den Bosch voorlopig op vrije voeten gesteld in een strafzaak over de verdenking van de smokkel van 540 kilo cocaïne, in 2020. Ook medeverdachte Robert van V. (64) kwam op vrije voeten.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Van Wesenbeeck bezig is geweest met de smokkel van cocaïne tussen Turkije, Noorwegen, Paraguay en Spanje. Het bewijs zit hem volgens justitie in door de politie leesbaar gemaakte versleutelde berichten.

Slechte gezondheid

De gezondheid van Van Wesenbeeck is zeer matig. Hij is behandeld voor slokdarmkanker en is twintig kilo afgevallen. In het huis van bewaring kan hij volgens zijn advocaat niet de goede zorg krijgen. Omdat de behandeling van de zaak nog geruime tijd gaat duren vindt de rechtbank dat de persoonlijke belangen van de twee verdachten zwaarder wegen en is de voorlopige hechtenis geschorst tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. De twee mogen buiten geen contact hebben met elkaar.

Van Wesenbeeck werd op 2 juli gearresteerd. Hij en zijn medeverdachte ontkennen betrokkenheid bij de smokkel.

