Rechtbank negeert uitgelekt politieplan over hack op Sky ECC (UPDATE2)

In een zaak waarbij volgens een advocaat uit een geheim plan van aanpak van de politie bleek dat justitie informatie achterhoudt over de hack op Sky ECC zijn de verdachten toch veroordeeld. De rechtbank van Amsterdam trekt zich niets aan van de nieuwe informatie. Twee verdachten van witwassen van 73 miljoen euro hebben (op 28 juni) vier jaar cel gekregen.

Op vrijdag 31 mei stelde advocaat Yehudi Moszkowicz aan het Arnhemse gerechtshof dat aan hem een intern politiestuk over de Sky-operatie was toegespeeld. Het heet “Inzetplan 13Werl”.

Datzelfde stuk had hij ook voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

Moszkowicz wilde op grond van de inhoud ervan dat de rechtbank nader onderzoek naar de totstandkoming van de hack op Sky zou gelasten, of het bewijs zou uitsluiten

Niet de waarheid

Uit dat stuk zou blijken dat het Openbaar Ministerie niet de waarheid heeft gesproken over de hack in Frankrijk op Sky ECC, die tussen 2019 en 2021 plaatsvond.

Zo beschikt justitie kennelijk wel over overvloedige informatie over telefoons en gebruikers (Sky ID’s van gebruikers en de nicknames, het IMEI-nummer van telefoons, simkaartnummers en de providers en locatiedata). Ook staat in het stuk met zoveel woorden dat de operatie door Nederlandse specialisten is uitgevoerd, en dus helemaal niet ‘Frans’ is geweest.

Dat is volledig in tegenspraak met wat het Openbaar Ministerie al jarenlang, tot op de dag van vandaag, volhoudt.

‘Bestaat niet’

De officier vertelde aan de rechtbank dat het landelijk parket zowel aan haar als aan de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem had laten weten dat het beschreven document een conceptstuk is.

Het was een ‘een intern beleidsstuk waarvan meerdere versies bestaan.’ Een ‘definitieve versie’ bestaat niet, aldus de officier van justitie.

‘Betrouwbaar’

De rechtbank vindt dit alles niet relevant en heeft de verweren van Moszkowicz verworpen. De rechtbank vindt dat de Sky ECC-data zowel rechtmatig als betrouwbaar zijn.

De rechtbank redeneert, net als tot nu toe alle rechtbanken, dat het interstatelijk Europees vertrouwensbeginsel van kracht is en dat de Franse rechter de operatie als rechtmatig heeft beoordeeld. De rechtbank verwijst hierbij naar uitspraken van andere rechtbanken en gerechthoven, en naar de Hoge Raad.

In reactie op het vonnis zegt Moszkowicz: ‘Het feit dat dit stuk wordt genegeerd betekent dat de rechtbank er mee in de maag zit. Immers, als ze erop ingaan kunnen ze niet anders dan oordelen dat het OM, niet de waarheid heeft gesproken. En dan moet alles van tafel.‘

Lagere straf

De twee verdachten wasten grote criminele geldbedragen wit in een circuit van ondergronds bankieren, aldus de rechtbank. Zij hebben voor de enorme bedragen geen aannemelijke verklaring kunnen geven.

De gevangenisstraf van 48 maanden is veel lager dan de door het Openbaar Ministerie geëiste acht jaar cel, omdat de rechtbank oordeelt dat in vergelijkbare zaken voor witwassen vier jaar passend is (zie het vonnis).

De zaak bij het Arnhemse gerechtshof (over een vergismoord in Beuningen, waarbij een onschuldige man om het leven kwam) loopt nog, en het hof heeft zich nog niet over het politiestuk uitgesproken.

