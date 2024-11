Rechtbank: niet alle EncroChat-gebruikers waren criminelen

De officier van justitie vond het bewezen dat de man tussen 2015 en 2019 ruim 1,9 miljoen euro had verdiend met het verkopen van Encro-telefoons aan criminelen, en dat de verdachte de opbrengst, crimineel geld dus, had witgewassen.

Bovendien had de man geen belastingaangifte gedaan. De officier eiste 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf.

‘Algemene bekendheid’

Het bewijs stoelde volgens de officier van justitie op het feit ‘van algemene bekendheid’ dat de kopers van Encro-telefoons criminelen zijn die hun geld met misdaad verdienen.

Daar is de rechtbank het helemaal niet mee eens. In het vonnis staat:

De eerste vraag die de rechtbank onder ogen ziet, is of kan worden bewezen dat de minimale omzet van de 1,9 miljoen euro zoals is ten laste gelegd, afkomstig is van geld dat door de kopers van de telefoons door misdaad is verkregen. Het antwoord zal zijn: neen.

De rechtbank vindt dat de door justitie aangedragen voorbeelden van criminele Encro-gebruikers nog niet bewijzen dat de mensen bij wie de verdachten zijn telefoons afzette allemaal criminelen waren. Dat was ook wat de advocaten Ruud van Boom en Justus Reisinger hadden betoogd.

In een vergelijkbare zaak over Ennetcom-telefoons (de politie kraakte die dienst in 2016) kwam de rechtbank wel tot een veroordeling voor witwassen. Maar dat was omdat de rechtbank uit het dossier kon vaststellen dat de gebruikers van die telefoons inderdaad crimineel bezig waren.

Het komt er in deze Rotterdamse zaak nu op neer dat de rechtbank vindt dat justitie van iedere koper van een Encro-telefoon had moeten bewijzen dat die crimineel was.

Basis voor Encro-hack

De uitspraak is bijzonder, en het dossier in deze strafzaak is belangrijk geweest. Want dit onderzoek is gedaan voordat EncroChat in 2020 werd gehackt. Dit dossier is daarna gebruikt voor het onderzoek naar het bedrijf EncroChat, wat heeft geleid tot verschillende Europese Onderzoeksbevelen aan Frankrijk, onder andere om te vragen om informatie over de servers van EncroChat. Daarbij was veelal de motivering dat alle Encro-gebruikers crimineel waren.

Advocaat Reisinger:

De rechtbank overweegt dat het geen feit van algemene bekendheid kan worden genoemd dat EncroChat door bijna alleen maar criminelen is gebruikt. Dat blijkt verder ook niet concreet uit het bewijsmateriaal dat het OM aandraagt. Dit is iets dat we niet alleen in deze zaak al jaren zeggen, maar ook in andere zaken aanvoeren en dat is hier van belang voor de herkomst van geld waarmee telefoons zijn gekocht. In andere zaken is het mogelijk ook van belang voor de start van het onderzoek en de rechtmatigheid daarvan. “Fishing expeditions”

In het onderzoek naar Sky ECC, de dienst die in 2021 werd gehackt door de politie, is justitie uitgegaan van dezelfde veronderstelling, namelijk dat alle Sky-gebruikers criminelen waren. Maar ook in die zaak is dat nooit per gebruiker vastgesteld.

Advocaten hebben dan ook altijd gezegd dat de operaties tegen Sky en Encro in feite “fishing expeditions” waren tegen onverdachte gebruikers van een communicatiedienst, wat volgens het Europees en Nederlands recht niet is toegestaan.

In hun redenering waren Sky en Encro niet anders dan bijvoorbeeld WhatsApp of Apple’s iMessage.

Eén van de verdachten is wel veroordeeld tot zes maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf voor het witwassen van geld dat hij door belastingontduiking in handen kreeg.

De rechtbank besloot dat de man zijn in beslag genomen Encro-telefoons terug moet krijgen.

De Hoge Raad in Nederland heeft het gebruik van bewijs dat met de hack op EncroChat is vergaard toegestaan. Bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Europese Hof van Justitie lopen nog nog verschillende procedures.

