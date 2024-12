Rechtbank opent envelop met kluisverklaring over vergismoord niet

Een woordvoerder van de rechtbank zegt tegen Crimesite dat de reden van het afgelasten van de zitting is dat er bij de rechter-commissaris nog nader onderzoek moet worden verricht.

Aan het Algemeen Dagblad heeft de weduwe van Rob Zweekhorst laten weten er niets van te begrijpen: ‘het lijkt wel een klucht’.

De vergismoord op Zweekhorst was op nieuwjaarsdag 2014. Het onderzoek naar de moord sleept zich tergend langzaam voort. De weduwe toonde zich in oktober tijdens een voorbereidende zitting geëmotioneerd over de lange duur van het proces.

Vrij

René F. zat een straf uit voor grootschalige cocaïnehandel en zat vast in een zaak over productie van synthetische drugs, hij komt volgende week vrij, aldus zijn advocaat. De voorlopige hechtenis van René F. in de moordzaak werd na drie maanden al geschorst en F. komt dus op vrije voeten.

Het Openbaar Ministerie denkt dat F. opdracht gaf om een medeverdachte in zijn cocaïnehandel te liquideren, en dat Zweekhorst bij vergissing slachtoffer werd.

De zaak tegen een vermeende schutter is vorig jaar geseponeerd wegens gebrek aan bewijs,

Geschorst

Rob Zweekhorst Het bewijs in de zaak tegen F. loopt niet over. Het onderzoek leek begin 2023 een impuls te hebben gekregen door de komst van een anonieme bedreigde getuige die belastend over F. heeft verklaard. Deze persoon zei te ‘hebben gehoord’ dat F. achter de moord zat, en te ‘hebben gehoord’ dat F. wilde dat het eigenlijke doelwit ‘weg’ moest.

Grote verrassing

Er is al veel langer een andere anonieme getuige, die al lang geleden in het politie-onderzoek zogenoemde kluisverklaringen heeft afgelegd. Dat zijn verklaringen die zonder toestemming van de getuige niet mogen worden gebruikt. De getuige heeft tot nu toe geweigerd nadere verklaringen af te leggen

Maar tot grote verrassing van rechtbankvoorzitter Jacco Janssen gaf deze getuige begin deze maand te kennen dat zijn kluisverklaringen zonder meer kunnen worden gebruikt door de rechtbank, hoewel hij bleef bij zijn eerder ingenomen standpunt dat hij verder niet wilde verklaren.

De rechter-commissaris bij wie de envelop met de verklaringen in de kluis lag, haalde die vervolgens eruit en stuurde die naar de rechtbank.

Het plan van Janssen was om afgelopen dinsdag de voortgang rond de kluisverklaringen te bespreken op een openbare zitting van de rechtbank.

Nieuwe verrassing

Maar tot veler verrassing ging deze zitting dus op het laatste moment niet door. Volgens advocaat Manders heeft de rechtbank besloten de envelop met de geheime verklaringen vrijdag weer retour te bezorgen bij de rechter-commissaris voor nader onderzoek.

Deze rechter-commissaris is overigens niet dezelfde rechter-commissaris die de kluisverklaringen van de anonieme getuige ooit heeft vastgelegd.

Manders: ‘De rechtbank wil dat de nieuwe rechter-commissaris eerst kennisneemt van de verklaringen.’

De kwestie heeft iets weg van het schuiven met een hete aardappel. Manders zegt niet te weten waarom Janssen de verklaringen heeft teruggestuurd, en hij wil niet speculeren over de reden van de grote omzichtigheid van de rechtbank.

Risico

Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat er reden is om aan te nemen dat de verklaringen buitengewoon brisante inhoud hebben.

Anderzijds is het mogelijk dat de rechtbank uiterst zorgvuldig wil zijn om het risico vermijden dat een foutief omgaan met de verklaringen van de anonieme getuige zou kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid of uitsluiting van bewijs. In de wet zijn strikte regels vastgelegd over de omgang met anonieme getuigen en hun veiligheid. Misschien wil de rechtbank zekerheid hebben dat de verklaringen kunnen worden ingezet als bewijs.

Als de zaak door een foute procedure van tafel zou gaan dan zou dat in deze heel gevoelige zaak, waarbij een onschuldige man die zijn hond uitliet, werd vermoord, een harde schok voor de nabestaanden en de samenleving zijn.