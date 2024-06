Rechtbank: Scheveningse Jerry leidde criminele organisatie

Print This Post

Scheveninger Jerry den D. (38) heeft 16,5 jaar cel gekregen voor het organiseren van drie drugstransporten in mei 2020 van in totaal 880 kilo, aldus het Algemeen Dagblad. De cocaïne werd verstuurd vanaf een DHL-punt in Scheveningen naar de Britse plaats Oldbury.

(Beeld uit archief)

Toner

Als cover werden cassettes met toner voor printers gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft gesuggereerd dat er op deze manier veel vaker drugs naar Engeland zijn verzonden.

Medeverdachten van Jerry den D. uit de Haagse volksbuurt Duindorp zijn in oktober 2022 veroordeeld tot lange celstraffen. In de zaak van Jerry den D. concludeert de Haagse rechtbank nu dat hij de leider van de criminele organisatie was.

Liquidatie

Den D. vluchtte vanuit Spanje naar Dubai, maar daar werd hij uiteindeljk gearresteerd. Het duurde anderhalf jaar voordat hij aan Nederland werd uitgeleverd.

De straf is lager dan de negentien jaar die door het Openbaar Ministerie was geëist.

Den D. is ook veroordeeld voor het voorbereiden van een moordaanslag op een criminele rivaal. Den D. dacht dat deze Brabander de politie had getipt over een mislukte zending synthetische drugs naar Australië.

Uit berichten zou blijken dat Den D. een ‘hitman’ en een vuurwapen probeerde te regelen voor de liquidatie, die overigens nooit is uitgevoerd.

