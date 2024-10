Rechtbank: staatssecretaris moet meer informatie over Youssef Taghi aan AD geven

Door Joost van der Wegen

Onvoldoende

De staatssecretaris heeft niet genoeg duidelijk gemaakt dat de informatie die hij op basis van een Woo-verzoek aan het AD leverde wel volledig was, oordeelde de bestuursrechter maandag.

In 2021 vroeg het AD informatie op over het onderzoek naar het contact tussen Yousssef Taghi en de in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) verblijvende Ridouan Taghi. Dat verzoek werd zowel bij het ministerie van Justitie, als de EBI zelf ingediend.

Documenten

Daarop werden 71 documenten aan het AD verstrekt, waaronder ook documenten die op het ministerie zelf nog werden gevonden. De staatssecretaris leverde de informatie ook namens de EBI.

Maar in de reactie aan het AD werd gemeld dat bepaalde informatie niet kon worden gedeeld. De krant vond het daarop ook ‘ongeloofwaardig’ dat alle informatie waar ze om vroeg was doorgegeven. De gegevens die ze kreeg bestond uit mailverkeer tussen een paar overheidsmedewerkers. Het AD vindt het onvoorstelbaar dat dit alle beschikbare overheidsinformatie was, in een grote zaak als deze.

Gevaar

De staatssecretaris stelde dat ze de volgens het AD missende informatie niet heeft verstrekt, omdat hiermee strafrechtelijke onderzoeken gevaar kunnen lopen. De rechtbank vindt nu dat ze dit niet aannemelijk heeft kunnen maken. De rechter vindt ook dat de minister onterecht zaken heeft weggelakt, omdat dit om onderling overleg door ambtenaren zou gaan. De rechter deed via steekproeven onderzoek naar de informatie die de minister aan het AD gaf.

De rechter in Amsterdam wil nu dat het ministerie binnen zes weken opnieuw reageert op het verzoek van het AD, rekening houdend met haar uitspraak.

Veroordeeld

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Youssef Taghi (39), de ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi, in januari van 2023 tot 5,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat hij een sleutelrol vervulde binnen de criminele organisatie van zijn neef, toen deze vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Het contact tussen Youssef en Ridouan Taghi waarover het AD meer helderheid wil, vond plaats in een periode waarin onder meer Peter R. de Vries om het leven werd gebracht. In die zaak gaan volgens justitie verdenkingen uit naar Ridouan Taghi als opdrachtgever voor de moord. Hiervoor zijn aanwijzingen, maar kan justitie het bewijs niet leveren.