Verkrachting

Naar aanleiding van een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker bij een gedetineerde in PI Nieuwersluis, startte de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2022 een onderzoek. Tijdens dat onderzoek kwamen ook de twee verdachten in beeld, een 62-jarige man uit Doorn en de 64-jarige man uit Huizen.