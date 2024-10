Rechtbank wil harde hand tegen wietteelt: straf veel zwaarder dan eis

Gestolen Het groepje verdachten had volgens de officier van justitie niet alleen wiet geteeld, de hoofdverdachte had ook stroom en water gestolen.

Bij de eis had de officier van justitie gekeken naar de richtlijnen van rechtbanken en wat normaal wordt opgelegd in vergelijkbare zaken. Naast boetes en ontnemingszaak kwam justitie uit op een voorwaardelijke celstraf.

Niet meer uit te leggen

Zo’n straf valt aan de samenleving niet meer uit te leggen vindt de rechtbank echter. De hoofdverdachte krijgt daarom vier maanden cel waarvan één maand voorwaardelijk.

De medeverdachte die schuldig is bevonden aan het medeplegen van de teelt is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een taakstraf van 160 uur en de medeverdachte die medeplichtig is geweest aan deze hennepteelt is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een taakstraf van 100 uur.

Behoefte strengere straffen

De rechtbank ziet door de grote drugsproblematiek in Limburg een behoefte om strenger te straffen.

Kwekerijen leggen volgens de rechtbank een te groot beslag op de rechterlijke macht en het politieapparaat. De politie moet door de vele kwekerijen ander belangrijk werk laten liggen, zegt de rechtbank.

Limburg kent een veel grotere drugsproblematiek dan andere provincies, al met al is strenger straffen in drugszaken volgens de rechtbank gewenst.

Kritische beschouwing

De oriëntatiepunten voor de strafoplegging moet voor Limburg aan ‘een kritische beschouwing worden onderworpen’.

De rechtbank: ‘Verdachten van dergelijke feiten moeten ervan worden doordrongen dat hetgeen zij gedaan hebben zeer ernstig is en dat het plegen van dit soort feiten niet gebagatelliseerd mag worden.’

Verenigde Staten

In Nederland en andere Europese landen is georganiseerde illegale teelt strafbaar. Coffeeshops of cannabisclubs uitbaten, en bezit van gebruikershoeveelheden niet. Dat is ook het geval in landen als Duitsland, Spanje en Portugal.

In veel staten in de VS is georganiseerde wietteelt niet strafbaar, net als in Canada. Voor de federale wet in de VS is handel in wiet nog wel strafbaar.

Zie de uitspraak.