Rechter heeft spijt van veroordeling in moordzaak vader Michael Jordan

Door Joost van der Wegen

Lichaam

James Jordan werd op 23 juli 1993 in North Carolina vermoord, toen hij in zijn langs de snelweg geparkeerde auto aan het slapen was op de passagiersstoel van zijn Lexus. Twee weken later werd zijn lichaam teruggevonden in een moeras, zestig mijl verder. Voor de moord werden in 1996 twee mannen veroordeeld. Het zou om een uit de hand gelopen roofoverval zijn gegaan.

Achtervolgd

Maar rechter Gregory Weeks werd achtervolgd door de beslissing die hij in de zaak nam. Hij ontdekte dat onderzoek naar bloedsporen in de auto van James Jordan voor hem was achtergehouden. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat het gevonden bloed wel eens niet van de dader zou kunnen zijn geweest. Het was zelfs onduidelijk of het wel om bloed ging.

Voor de moord zitten twee mannen vast, Larry Demery, en Daniel Green. De eerste man getuigde tegen de laatste. Green zou volgens Demery de vader van Michael Jordan dood hebben geschoten. Green gaf tijdens de rechtszaak aan dat hij niet aanwezig was tijdens de overval. Beide mannen waren bij een etentje. Demery zou zijn weggegaan om een drugsdeal te doen, en daarna zich nerveus gedragend zijn teruggekomen. Met het verzoek of Green hem ergens mee wilde helpen. Dat bleek het wegmaken van het lichaam te zijn, volgens hem.

Ontkend

Een commissie neemt een maand de tijd om te beslissen of Daniel Green op vrije voeten moet komen. Dit meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Tegenover deze zender gaf Green aan in een telefonisch interview vanuit de gevangenis, dat de uitspraken van de rechter in zijn zaak ‘grote invloed kunnen hebben’ en dat hij ‘overweldigd is van dankbaarheid’ hierdoor.