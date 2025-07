21 juli 2025

Rechter in Idaho heft ‘zwijgplicht’ op na bekentenis dader van viervoudige moord

Een rechter in de Amerikaanse staat Idaho heeft vorige week de ‘zwijgplicht’ opgeheven in de geruchtmakende moordzaak tegen Bryan Kohberger. De zaak draait om de brute viervoudige moord op vier studenten van de Universiteit van Idaho in november 2022. Reden is dat Kohberger eerder dit jaar de moorden bekende, om de doodstraf te ontlopen. Er is nog steeds onduidelijkheid over het motief voor de viervoudige moord.