29 juli 2025

‘Rechter Maleisië oordeelt dat onderzoek dood Ivana Smit over moet’

Een rechter in Maleisië heeft in een civiele procedure besloten dat het moordonderzoek naar de dood van de Nederlandse Ivana Smit moet worden overgedaan. De familie van de Nederlandse had de zaak aangespannen tegen de Maleisische overheid. De rechter kende ook een schadevergoeding toe aan de familie, van 1,1 miljoen Maleisische ringgit (225.500 euro), zo schrijft het Algemeen Dagblad.