17 december 2024

Recordhoeveelheid illegale sigaretten gepakt in Letland (VIDEO)

Afgelopen week hebben de Letse staatspolitie en douane een enorme illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Er zijn onder meer 132 miljoen illegaal geproduceerde sigaretten in beslag genomen. Als de sigaretten op de zwarte markt waren verkocht zou dat in Letland een accijnsverlies van 75 miljoen euro hebben betekend, zo bericht Europol, in Nederland zou de potentiële winst flink hoger zijn.