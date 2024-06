Recordhoeveelheid van 35 ton coke onderschept in Duits onderzoek

Connect on Linked in

De Duitse douane en politie hebben een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Douanebronnen bevestigen aan NDR en WDR dat de opsporingsdiensten erin geslaagd zijn om ruim 35 ton cocaïne in beslag te nemen in het zogenaamde “Plexus”-onderzoek. De meeste coke werd in beslag genomen in de haven van Hamburg.

(Beeld uit archief)

Volgens het parket van Düsseldorf heeft het gemeenschappelijk onderzoeksteam van Stuttgart en Karlsruhe “tientallen tonnen cocaïne” in beslag genomen. De drugs zouden enkele miljarden euro’s waard zijn.

Jarenlang onderzoek

Het grootste deel van de cocaïne werd in beslag genomen in de haven van Hamburg. Er zouden echter ook inbeslagnames zijn geweest in andere deelstaten en ook in het buitenland. Het onderzoek, dat meerdere jaren duurde, werd geleid door het parket van Düsseldorf.

Invallen

De verdachten zouden een netwerk van tientallen bedrijven hebben opgezet om de opbrengsten uit cocaïnehandel wit te wassen. Douane- en politierechercheurs doorzochten woningen en bedrijfspanden in zeven deelstaten. In Hamburg gebruikten de rechercheurs speciale politie-eenheden om een magazijn te doorzoeken.

Albanese drugsclan

Volgens informatie van NDR en WDR vonden de huiszoekingen en arrestaties eerder plaats dan oorspronkelijk gepland, omdat de verdachten ruzie zouden hebben gekregen met een Albanese drugsbende. Er zouden schulden zijn en toen een verdachte uit Zuid-Duitsland met de dood werd bedreigd, besloten de opsporingsdiensten om de vermeende verdachten op te pakken en verschillende woningen en panden binnen te vallen.

Hoeveel arrestaties er precies zijn verricht, is nog onduidelijk.