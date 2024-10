Recordpartij van 13 ton coke in Zuid-Spaanse haven onderschept

De megalading van in totaal 13.062 kilo cocaïne arriveerde op 15 oktober in een container met bananen uit Colombia, was verscheept in Ecuador en zou na het passeren van de haven van Algeciras, verscheept worden naar Portugal om uiteindelijk in Europa te worden verspreid. De lading bananen waren bestemd voor een fruitbedrijf in de provincie Alicante, dat al eerder was onderzocht.

Fruitbedrijven

Er is één verdachte gearresteerd in Toledo, maar het onderzoek loopt nog. De twee hoofdverdachten zijn een man en een vrouw die gelinkt zijn aan twee fruitbedrijven in Almoradí en El Campello (Alicante). Ze zijn nog voortvluchtig.

Eerder record

De 13 ton is de grootste partij coke die ooit in Spanje in beslag is genomen en overtreft de 9.436 kilo uit Ecuador, die in augustus 2023 in Algeciras in beslag werd genomen. Die partij coke was voorzien van ruim 30 verschillende logo’s, die volgens de autoriteiten overeenkwamen met de verschillende Europese criminele organisaties die in de partij zouden hebben geïnvesteerd.