Recordvangst cocaïne in DR was op weg naar Antwerpen (VIDEO)

Sportkleding De politie kwam in actie op de container vol met sportkleding en -schoenen nadat er informatie vanuit het buitenland was ontvangen. De container was in die informatie niet precies geïdentificeerd zodat tientallen containers door de scanner werden gehaald voordat de cocaïne werd aangetroffen.

In de container zaten 2.198 bokken geperste cocaïne met een aantal verschillende stempels, waaruit af te leiden valt dat er verschillende investeerder bij het transport betrokken waren.

Belangrijker

Panama is een knooppunt in de internationale cocaïnehandel. Het land is net als Costa Rica een overslagpunt voor cocaïne die vanuit de noordkust van Colombia vooral in kleine vaartuigen wordt verscheept.

Panama zal mogelijk belangrijker worden omdat in de fruithaven van Costa Rica geleidelijk aan een scannercontrole van honderd procent is ingevoerd.

In de Dominicaanse Republiek is het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne de laatste jaren toegenomen.