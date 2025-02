11 februari 2025

Reiziger met 2,3 kilo coke aan zijn benen op vliegveld Barcelona opgepakt

De Nationale Politie in Spanje heeft op de luchthaven van Barcelona een man gearresteerd die 2,3 kilo cocaïne had verborgen in verbandmateriaal aan zijn benen. De passagier kwam met een vlucht uit Zuid-Amerika en viel op doordat hij zich bij de douanecontrole nerveus gedroeg.