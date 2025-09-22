 Meteen naar de content
22 september 2025

Reiziger op vliegveld gearresteerd met drie kilo coke in nepgips

Op het Franse eiland Martinique in de Caraïbische Zee is onlangs een reiziger betrapt met ruim drie kilo cocaïne verstopt in nepgips rond zijn linkerbeen. De man werd op 12 september betrapt op de internationale luchthaven Martinique Aimé Césaire.

Laatste Nieuws

Over de nationaliteit of reisbestemming van de drugssmokkelaar is niets bekendgemaakt. De man is in hechtenis genomen en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Volgens de politie maakt de inbeslagname deel uit van de zogenoemde “100% controles”, uitgevoerd door de nationale politie en douane op de luchthaven. Deze maatregelen zijn bedoeld om de strijd tegen drugssmokkel op te voeren.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.