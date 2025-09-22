22 september 2025
Reiziger op vliegveld gearresteerd met drie kilo coke in nepgips
Op het Franse eiland Martinique in de Caraïbische Zee is onlangs een reiziger betrapt met ruim drie kilo cocaïne verstopt in nepgips rond zijn linkerbeen. De man werd op 12 september betrapt op de internationale luchthaven Martinique Aimé Césaire.
Over de nationaliteit of reisbestemming van de drugssmokkelaar is niets bekendgemaakt. De man is in hechtenis genomen en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.
Volgens de politie maakt de inbeslagname deel uit van de zogenoemde “100% controles”, uitgevoerd door de nationale politie en douane op de luchthaven. Deze maatregelen zijn bedoeld om de strijd tegen drugssmokkel op te voeren.