Reiziger op vliegveld gearresteerd met drie kilo coke in nepgips

Over de nationaliteit of reisbestemming van de drugssmokkelaar is niets bekendgemaakt. De man is in hechtenis genomen en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Volgens de politie maakt de inbeslagname deel uit van de zogenoemde “100% controles”, uitgevoerd door de nationale politie en douane op de luchthaven. Deze maatregelen zijn bedoeld om de strijd tegen drugssmokkel op te voeren.