17 augustus 2025
Reiziger opgepakt op vliegveld Suriname met 600 gram coke in onderbroek
Een reiziger is zaterdag aangehouden op Johan Adolf Pengel International Airport bij Paramaribo toen hij probeerde cocaïne uit Suriname te smokkelen. Volgens Waterkant gaat het om een Fransman die onderweg was naar Brazilië.
Bij de securityscan constateerde de beveiliging onregelmatigheden. Uit een nadere controle bleek dat de man 600 gram cocaïne had verstopt in zijn onderbroek. De drugs zijn in beslag genomen.
De verdachte is overgedragen aan de Narcotica Brigade, die het onderzoek voortzet.