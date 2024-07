Restaurant met aanwezigen beschoten in Amsterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

In Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag een restaurant beschoten, toen daar nog mensen aanwezig waren. Er vielen geen gewonden. De politie heeft geen daders kunnen aanhouden. Twee dagen eerder was op het terras van het restaurant al een explosie.

Beeld: de kogelgaten in het restaurant aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam (foto Mizzle Media – Mexx van der Lieuw)

Schoten

Omstreeks half vier vannacht troffen meerdere schoten het restaurant aan de Burgemeester De Vlugtlaan. In het restaurant waren in het holst van de nacht nog een aantal mensen aanwezig. Meerdere schoten gingen door het raam, en eentje raakte een kozijn. Bij de beschieting raakte niemand gewond.

Geen spoor

De politie ging direct op zoek naar verdachten, maar van hen was geen spoor meer te vinden. De forensische opsporing deed ter plaatse onderzoek. Wat precies het motief voor de aanslag is geweest, is niet bekend.

De schietpartij gebeurde iets na 3.30 uur, terwijl er nog drie medewerkers aanwezig waren. Uit voorzorg werd de omgeving door de politie ruim afgezet. Er is minstens vier keer geschoten.

Na de beschieting zou een tweetal op een scooter zijn weggereden. Hoewel er uitgebreid naar hen is gezocht, zijn zij niet gevonden, meldt de politie maandag.

Eerdere explosie

Op het terras van het restaurant was twee dagen eerder een explosie. Omwonenden hoorden toen rond 4.45 een harde knal. Door de ontploffing ontstond een kleine brand, niemand raakte gewond. Ook toen reed een tweetal op een scooter weg na het incident.