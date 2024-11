‘Resten vermiste Albert lagen in een vrieskist’

Vingerafdrukken Sinds die tijd is hij in het huis met de ingevroren resten van zijn vader blijven wonen.

Op 11 november is door forensisch specialisten van de politie onderzoek gedaan in het huis. Het vermoeden was dat Visser in de tuin begraven zou zijn, maar al snel vonden de rechercheurs de vrieskist.

Vingerafdrukken gaven zekerheid over de identiteit van de stoffelijke resten. Wat er met het lichaam van Visser is gebeur en hoe hij is gedood is nog onbekend. Waar de resten gevonden waren is niet bekend gemaakt.

Civiele zaak

Tijmen V. zit vast en wordt verhoord. Vader en zoon hadden een financieel geschil hadden over de verkoop van het huis en over huur van de woning later door Albert.

Op 28 februari 2021 diende er een civiele zaak tegen Albert Visser die door de zoon was aangespannen waar Albert Visser niet kwam opdagen. De recherche denkt dat de man toen al dood was, waarschijnlijk is hij op 10 of 11 januari gedood.

De teruggetrokken levende Albert Visser werd in oktober 2021 als vermist opgegeven door een vriend.