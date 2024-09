Ridouan Taghi zit weer alleen gedetineerd

Connect on Linked in

Na een korte periode op dezelfde afdeling als Willem Holleeder en zijn medeverdachte Saïd R. te hebben doorgebracht zit Ridouan Taghi nu weer geheel geïsoleerd, in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi was van zijn speciaal voor hem gebouwde afdeling E1 weggehaald na de overkomst uit Dubai van zijn zoon Faissal.

Niet spreken

Taghi is volgens zijn detentie-advocaat Thomas van der Horst op 25 juli overgeplaatst naar een meerpersoonsafdeling (afdeling A).

Overigens kon Taghi daar niet spreken met R. en Holleeder. Ook verbleven ze niet in één ruimte, maar hij heeft ze wel incidenteel gezien en gehoord.

‘Spoedoverleg’

Van der Horst zegt tegen Crimesite dat op 9 september in de EBI ‘spoedoverleg’ is geweest over Taghi, nadat enkele dagen eerder in het Algemeen Dagblad was geschreven dat die op een meerpersoonsafdeling was overgeplaatst.

Bij dat spoedoverleg waren volgens de advocaat ook ‘politici’ aanwezig. Bepaalde Tweede Kamerleden hadden in de media hun zorg geuit over het risico dat volgens hen zou bestaan als Taghi op afdeling A contacten zou kunnen hebben met andere gedetineerden.

Voorafgaand en tijdens dat spoedoverleg was het dagprogramma in de EBI stilgelegd.

‘Beschimmeld’

Disndag is Taghi ‘inderhaast’ overgezet naar afdeling C., een leegstaande afdeling die verouderd is en binnenkort zal worden verbouwd.

Van der Horst zegt dat deze afdeling niet voldoet aan ‘de detentiestandaarden waaraan Nederland zich volgens internationaal recht heeft te houden’.

Volgens de advocaat zijn de gordijnen en de douche in de cel van Taghi ‘beschimmeld’.

Hij zegt dat Taghi hem in een telefoongesprek heeft verteld dat gevangenispersoneel zich meerdere keren heeft verontschuldigd voor de plaatsing in de cel, die personeel zou hebben omschreven als ‘een kutzooi’.

