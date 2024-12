Rijswijk: 300 kilo ketamine plus andere drugs onderschept

(Beeld uit archief)

Tijdens de doorzoeking in de garagebox op de Jozef Israëlslaan is naast de ketamine ook nog 575 kilo BMK aangetroffen. BMK is een “middel”precursor” voor het maken van MDMA (voor xtc-pillen) en amfetamine (speed).

De invallen waren een uitvloeisel van twee landelijke acties van de politie op 9 en 17 december tegen synthetische drugs.

Het narcosemiddel ketamine is in West-Europa steeds populairder als recreatieve drug. Regelmatig pakt de politie transporten partijen van rond de honderd kilo die over de weg worden vervoerd.

Het record in Nederland is bijna 2000 kilo waarvoor dit jaar een man is veroordeeld tot 4,5 jaar cel.