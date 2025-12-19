‘Ripdeal op de A1 bij Muiden, criminelen stelen 160 kilo coke uit vrachtwagen’

De politie kreeg donderdagochtend meerdere meldingen dat er een vrachtwagen op de A1 nabij Muiden gedwongen werd om te stoppen. Daarbij zouden meerdere personenauto zijn betrokken die het verder rijden van de vrachtwagenchauffeur onmogelijk maakten. Getuigen gaven daarbij aan dat personen mogelijk gewapend waren.

Overval

Uit het politieonderzoek bleek dat de bestuurder van de vrachtwagen rond 11.50 op de snelweg overvallen was. De chauffeur is na de overval verder gereden. Uit het eerste onderzoek bleek dat er vermoedelijk sprake was van een overval waarbij uit de vrachtwagen vermoedelijk drugs werden weggenomen.

Arrestatie

Korte tijd later werd in Naarden één van de bij de overval betrokken personenauto’s aangetroffen. Agenten namen dit voertuig in beslag, in het voertuig lagen enkele pakken met vermoedelijk harddrugs. De overvallen vrachtwagenchauffeur van 48 jaar uit Apeldoorn werd enkele uren met zijn vrachtwagen aangetroffen op de N414 nabij Eemnes en aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Het onderzoeksteam is met name op zoek naar personen die rond het rijdstip van de overval op de A1 reden en wellicht met hun dashcam beelden hebben gemaakt van het rijdende verkeer en of de feitelijke overval op de snelweg A1. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000.