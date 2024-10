3 oktober 2024

Roemenië: grote partij coke in bevroren fruitpulp was bestemd voor Nederland (VIDEO)

In de Roemeense haven van Constanța is een grote partij cocaïne in bevroren fruitpulp uit Ecuador onderschept, die bestemd was voor Nederland. Volgens de autoriteiten zou tot 4 ton cocaïne ter waarde van 20 miljoen euro kunnen worden gewonnen uit ongeveer 16 ton bevroren fruit die in beslag is genomen.