19 juni 2025

Ronselaars van jongeren aangehouden in Denemarken: ‘Tieners die worden betaald om de trekker over te halen’

Een grote Scandinavische politieactie heeft geleid tot de aanhouding van zeven verdachten die zich bezighouden met het ronselen van jongeren, voor het uitvoeren van huurmoorden in Denemarken. Het is een verschijnsel dat bekendstaat als ‘geweld als een dienst’. In totaal zijn zeven verdachten tussen de 14 en 26 jaar opgepakt.