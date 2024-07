Rotterdam en Antwerpen melden lagere inbeslagname cocaïne

Zowel in Rotterdam als in Antwerpen is er in het eerste half jaar van 2024 minder cocaïne in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. In Antwerpen is nu in 2024 22 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is ongeveer de helft minder dan vorig jaar. De Douane in Nederland heeft dit jaar ruim 16.000 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept.

Record

Dat is veel minder dan de ruim 28.000 kilo in dezelfde periode vorig jaar. De grootste vangst cocaïne in de afgelopen maanden was een vangst van ruim 3600 kilo in juni in de haven van Vlissingen.

In de eerste helft van 2022 pakte de Douane in Nederland 22.009 kilo cocaïne. In 2021 was er in Nederland een record toen ongeveer 72.000 kilo in beslag werd genomen.

Zuid-Europa

Volgens de Douane tekent zich in de grotere Noordwestelijke Europese zeehavens dezelfde trend af als in Nederland. Vermoedelijk geven smokkelaars momenteel de voorkeur aan andere routes.

In Zuid-Europa is er juist een sterke toename van vangsten cocaïne in loodsen en tegelijk een afname van vangsten cocaïne op zee.

