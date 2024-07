Rotterdam: man in been geschoten

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is in de nacht van dinsdag op woensdag een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde op de Engelenburg. Volgens de politie is het slachtoffer een 35-jarige man uit Schiedam.

(Beeld: MediaTV)

Het schietincident was rond 02.00. De politie was snel ter plaatse.

Het slachtoffer is met meerdere verwondingen door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie zijn er drie mannen in de auto van het slachtoffer vandoor gegaan.

De politie roept getuigen met informatie of camerabeelden op om zich te melden.