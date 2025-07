28 juli 2025

Rotterdam: mannen met machinepistool opgepakt

De politie in Rotterdam heeft in de maandagnacht twee mannen opgepakt die een pistoolmitrailleur bij zich hadden. De mannen liepen rond 01.30 aan de Carnissedreef in Rotterdam-Zuid en toonden volgens de politie ‘verdacht gedrag’. Eén van de jongens had een tas bij zich waar tijdens een controle een vuurwapen in bleek te zitten.