Rotterdam: voor miljoen aan namaakspullen gepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

Donderdag is tijdens invallen door de politie op het bedrijventerrein Spaanse Polder, in het noorden van Rotterdam, een enorme voorraad namaakartikelen in beslag genomen. Volgens de politie lag er ter waarde van meer dan een miljoen euro. De spullen lagen in meerdere garageboxen in een bedrijvencomplex.

In het complex werden drie compleet ingerichte kledingwinkels aangetroffen inclusief paskamers. Naast kleding lagen er parfums, schoenen en tassen van diverse luxe merken. De politie vermoedt dat de spullen allemaal in Turkije zijn gemaakt.

De inkoopwaarde van de kleding ligt op ongeveer 450.000 euro, de verkoopwaarde gaat voorbij de miljoen euro. De invallen worden uitgevoerd door rechercheurs uit Den Haag en Rotterdam.

Terwijl de agenten bezig waren om boxen uit te ruimen kwam er een melding binnen via Meld Misdaad Anoniem. Die tip leidde de agenten naar een andere opslagbox in hetzelfde pand waar nog een ingerichte winkel vol namaakartikelen was.

De politie spreekt van ‘echt een grote partij’. Alle artikelen zullen worden vernietigd. Er werden geen verdachten aangehouden. De huurders van de boxen worden binnenkort uitgenodigd op het bureau.