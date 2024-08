‘Rotterdammer gelinkt aan meerdere cocaïnewasserijen’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Breda staat een Rotterdammer (33) terecht omdat het Openbaar Ministerie denkt dat hij betrokken was bij meerdere cocaïnelabs (“wasserijen”). Verdachte J. N. M. komt volgens BN/De Stem naar voren in een politieonderzoek naar een cokewasserij in Lepelstraat in Sint-Willebrord, dat in maart 2020 werd ontdekt.

(Beeld uit archief)

Colombiaanse mannen

In die loods werd cocaïne met behulp van chemicaliën teruggewonnen uit karton. Bij de inval zijn drie Colombiaanse mannen en de eigenaar van de loods, een boer, opgepakt.

In de loods lag een notitieboekje waarin de recherche een telefoonnummer vond van de N.M. Die ontkent de andere verdachten te kennen. Hij zegt in die periode in het buitenland te hebben gezeten.

Andere wasserij

Zijn naam dook ook op in het onderzoek naar een andere wasserij in Sint-Willebrord uit november 2019. Zijn dna zat op een boodschappentas en een drankblikje die daar werden aangetroffen. N.M. zegt hierover dat hem werd gevraagd een tas met boodschappen daar af te leveren.

De auto van de Rotterdammer is door politie gezien bij een schuur in het Gelderse Putten. Daar is later een cocaïnelab ontdekt.

Patroon

In een garagebox in Bergen op Zoom die hij op verzoek van een andere verdachte had gehuurd werden productiemiddelen voor een cokelab gevonden.

De officier van justitie spreekt van een patroon, en van de terugkeer van steeds dezelfde namen.

De advocaat van de verdachte vindt dat er geen bewijs tegen zijn cliënt is en dat de zaken afzonderlijk moeten worden beschouwd.