Rotterdammer gewond bij ontvoeringspoging in Delft, twee verdachten aangehouden

Zwart bestelbusje De poging tot ontvoering vond gisteravond rond 23.45 plaats aan de Reinier de Graafweg in Delft. Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Rotterdam, werd bij het incident mishandeld door de inzittende van een zwart busje. De Rotterdammer is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Verdachten

De politie hield later in Rijswijk twee verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot ontvoering. Naar een eventuele derde verdachte wordt nog gezocht.



Over een motief voor de poging tot ontvoering is nog niets bekend.