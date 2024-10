Rotterdammer opgepakt na kogel in muur kinderkamer

De bewoonster van een woning aan de Veelusstraat in Rotterdam trof in de muur van de kinderslaapkamer een kogel aan en waarschuwde de politie. Het Team Parate Eenheid deed vervolgens een inval in de bovenwoning en trof daar de verdachte aan. Na verder onderzoek werd op de bovenverdieping inderdaad een vuurwapen en munitie aangetroffen. Behalve het vuurwapen werden meerdere drugspersen, versnijdingsmaterialen en harddrugs aangetroffen in de woning.

De kogel in de muur van de kinderslaapkamer was vermoedelijk via de bovenverdieping door het houten plafond in de muur terechtgekomen. In de woning woont een gezin met jonge kinderen. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang, aldus de politie vrijdag.