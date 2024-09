Rotterdamse agente ontkent beramen moord op ex

Een Rotterdamse politieagente die ervan beschuldigd wordt een moordplan op haar ex te hebben beraamd, zegt onschuldig te zijn. Volgens justitie heeft ze haar zoon bij het complot betrokken, en is een vechtscheiding het motief.

De 41-jarige politieagente Jerney van E., die wordt verdacht van het beramen van een plan om haar ex te laten vermoorden, zegt onschuldig te zijn. Dit meldt de NOS. Van E. zou een moordplan hebben ontwikkeld en daar ook haar 16-jarige zoon bij hebben betrokken. Hij zou eerder al op het punt hebben gestaan zijn vader te doden. Behalve de politieagente en haar zoon zijn er nog vier andere verdachten, onder wie de 19-jarige vriendin van de zoon en haar moeder.

RTV Rijnmond deed verslag van de zaak. Tijdens een eerste zitting in Dordrecht beweerde de vrouw dat er juist een komplot tegen haar is opgezet, waarbij ook een van haar zoons betrokken is. ‘Ik ben erin geluisd.’

De 57-jarige ex-echtgenoot zou in mei van dit jaar worden gedood, maar toen stapte een van de zoons van het stel naar de politie. RTV Rijnmond: ‘Hij deed uit de doeken hoe zijn moeder hem en anderen had benaderd voor het plegen van de aanslag. Die verklaringen van de zoon en vier andere medeverdachten zijn voor het Openbaar Ministerie het belangrijkste bewijs tegen Jerney van E.’

De officier van justitie begon de zitting woensdag met de woorden: ‘Dit kan toch niet waar zijn’, om aan te geven dat het bijna niet te geloven is dat uitgerekend een politieagente een moord wilde plegen. Ook de rechtbank staat daarbij stil: ‘Deze zaak staat extra in de schijnwerpers omdat iemand aan de kant van de gevestigde orde, de politie, hier terechtstaat. Dat is maatschappelijk wel een ding, zullen we maar zeggen.’

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er verdachte WhatsApp-gesprekken aangetroffen en is er een tracker is gevonden onder de auto van de ex-man. Ook in het huis van Van E. lag een tracker. Naast Van E. zitten er nog twee mannen in voorarrest, de rest van de verdachten is op vrije voeten, meldt de NOS.

De rechtbank lijkt te worstelen met de verschillende verklaringen van verdachten, omdat er veel tegenstrijdigheden in zitten. De verdachte was hoofdagent bij de politie Rotterdam. ‘Het is op dit moment niet gebleken dat ze gebruik of misbruik van haar functie heeft gemaakt’, zegt het OM.