17 juni 2025

Rotterdamse cocaïne gevonden in tafel in Australië

De politie in Rotterdam heeft eind mei twee verdachten van 33 en 37 jaar gearresteerd in een groot onderzoek naar grootschalige drugssmokkel naar Australië. Volgens dossierstukken die Crimesite heeft ingezien draait dit onderzoek “Trojan” om de smokkel van drugs in onder meer meubels.