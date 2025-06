Rotterdamse seriemoordenaar stak eerder ook man neer

Verdacht Afgelopen vrijdag kwam al naar buiten dat Sendric. S. verdacht wordt van een eerdere steekpartij in Rotterdam. Getuigen vertelden destijds over een man in zwart trainingspak met capuchon op. Camerabeelden op Bureau Rijnmond van RTV Rijnmond en later bij Opsporing Verzocht leverden geen herkenning op.

Bloed

Na de aanhouding van de 24-jarige Sendric S. in januari van dit jaar voor de drievoudige moord (21 en 28 december 2024 en 2 januari 2025) herkenden rechercheurs van het onderzoek naar de Mauritsstraat overeenkomsten in de kleding. Op de schoenen van Sendric bleek bloed van het 37-jarige slachtoffer te zitten. De Rotterdammer heeft deze steekpartij direct bekend, aldus RVT Rijnmond.

Bekend

Dinsdag was opnieuw een korte zitting in de zaak, maar de verdachte was zelf niet aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek naar de drievoudige moord en de steekpartij afgerond en is het wachten dus op de uitkomst van een PBC-onderzoek. Een duidelijk motief voor de moorden is nog niet naar buiten gebracht. Sendric S. heeft wel alles bekend.

De leverancier van het vuurwapen van S. verscheen vandaag wel voor de rechter. Sporen op de hulzen die werden gevonden op de plaats delict wezen naar hem.