Rotterdamse Turk opgepakt in groot Duits heroïne-onderzoek

Transportbedrijf Ö. is deze week aangehouden Autoriteiten zeggen op de luchthaven van Rinas, in een onderzoek waaraan ook Nederland, Albanië en Europol deelnamen. Hij wacht nu op zijn uitlevering aan Duitsland.

In Rotterdam waren er doorzoekingen in huizen en bedrijfspanden die verband hielden met de verdachte en zijn vriendin. Ö. is eigenaar van een transportbedrijf.

De verdenking in Duitsland is dat Ö. tussen 2019 en 2022 meerdere drugstransporten naar Europese landen zou hebben gefaciliteerd, met in totaal 1,3 ton heroïne.

Zindashti

Verschillende Turkse media schrijven dat Niyat Ö. een zakenpartner zou zijn van een van de allergrootste heroïnehandelaren van dit moment: Naci Zindashti. Deze van oorsprong Iraanse-Koerdische man is al sinds lange tijd voortvluchtig en verblijft waarschijnlijk in Iran, Dubai of Centraal-Azië.

Naci Sharifi Zindashti (50) staat in de Verenigde Staten op de most wanted lijst van de FBI voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een poging tot uitlokken van een liquidatie op twee inwoners van de staat Maryland.

Hij was in Turkije betrokken bij een groot onderwereldconflict rond een mislukt, zeer groot, heroïnetransport.

Zie:

De tentakels van een dodelijk heroïneschip (UPDATE)