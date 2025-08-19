 Meteen naar de content
19 augustus 2025

Rotterdamse wethouder ten onrechte verdachte van brandstichting

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam seponeert de strafzaak tegen de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar, die verdachte was wegens het opdracht geven voor een brandstichting in zijn eigen huis. Vorig jaar juli brandde het huis van de wethouder (Denk) in Rotterdam bijna helemaal uit. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de zaak. Enige tijd geleden is er al een man veroordeeld voor het uitvoeren van de brandstichting.

Ten onrechte

Het Openbaar Ministerie stelt dat er uit het onderzoek van de Rijksrecherche geen aanwijzingen gevonden dat de Rotterdamse wethouder zelf opdracht heeft gegeven voor de brandstichting. De conclusie van het Openbaar Ministerie is dat Achbar ten onrechte als verdachte is aangemerkt.

