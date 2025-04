Route voor Marokkaanse hasj van El Tarta stilgelegd (VIDEO)

Narcolanchas Hoofdverdachte, bijgenaamd “Tarta”, geldt als een notoire figuur in het Zuid-Spaanse drugsmilieu en leidde volgens de politie de logistieke en operationele medewerkers van de organisatie. Hij was verantwoordelijk voor de invoer van grote hoeveelheden hasj afkomstig uit Marokko en het bevoorraden van zogenoemde “narcolanchas” – snelle smokkelboten – met brandstof.

300 pk

Tijdens de actie werden 452 kilo hasj, 22.406 liter benzine en twee gestolen terreinwagens in beslag genomen.

In totaal werden twintig huiszoekingen uitgevoerd waarbij verder drie boten met motoren van elk 300 pk zijn aangetroffen. Ook namen agenten 54.840 euro aan contant geld en een grote hoeveelheid geavanceerde elektronische apparatuur, waaronder gps-systemen, satelliettelefoons, bewakingscamera’s en gsm-apparatuur in beslag.

“Zulos”

Het onderzoek is in april vorig jaar gestart, op basis van informatie over het stelen van dure auto’s die bleken te worden gebruikt voor hasjtransporten.

De Guardia Civil zegt daarna verschillende “zulos” (opslagplaatsen) voor hasj en brandstof in kaart te hebben gebracht. Ook had het netwerk aparte locaties waar auto’s voor transport naar andere locaties in Spanje en het buitenland werden ingepakt.

Volgens de Guardia Civil is het zuidelijke deel van Spanje, en met name de moeilijk toegankelijk delta van de Guadalquivir, een strategisch knooppunt in de internationale handel in hasj en in toenemende mate cocaïne.