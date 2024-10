Rudolf Käsebier: stak in op dieren en slapende dakloze

Käsebier werd in 1955 in Duitsland geboren. Na de scheiding van zijn ouders vestigen Rudolf en zijn vader zich in Nederland. Zijn vader heeft dan al een nieuwe vrouw, die twee dochters uit een eerder huwelijk meebrengt.

De relatie tussen Rudolf en zijn dominante stiefmoeder is niet best. Of het aan de slechte band met zijn stiefmoeder ligt of niet, de puberende Rudolf bouwt al snel een politiedossier op met boetes en winkeldiefstallen. Daar blijft het niet bij. Hij heeft de eigenaardigheid om zich midden op straat te bevredigen. Het liefst op drukke plaatsen waar veel vrouwen en meisjes rondlopen. En ook daar blijft het niet bij. In 1986 probeert hij in een bos bij Apeldoorn een meisje te verkrachten. Het levert hem zes maanden gevangenisstraf en tbs op.

Kennelijk hebben de specialisten tijdens zijn behandeling in Rekken weinig vertrouwen in zijn vooruitgang. Pas in 1997 krijgt hij de mogelijkheid zich opnieuw een plaats in de maatschappij te verwerven. Onder toezicht weliswaar. Hij kan als schoonmaker aan de slag en hij vindt een eigen woning. Eens per week komt een hulpverlener bij Rudolf thuis een kijkje nemen.

Het lijkt de goede kant op te gaan met Rudolf. Hij probeert ook een vrouw aan de haak te slaan, maar dat lukt niet erg. Gedreven door seksuele prikkels gaat hij achter paarden en pony’s aan. Hij leeft zijn extreem seksueel sadistische fantasieën uit op de geslachtsdelen van de dieren die hij wegsnijdt.

Maar daar blijft het niet bij. In de zomer van 2002 valt hij drie, ogenschijnlijk willekeurige, mensen aan om hen te bewerken met zijn mes: twee mannen en een vrouw. Ze overleven zijn aanvallen, maar raken zwaar getraumatiseerd. Wie het niet redt tegen zijn agressie is de dakloze Frank Storm. Hij wordt op een zomernacht in 2003 in zijn slaapzak in het Volkspark in Enschede doodgestoken. Rudolf heeft zijn geslachtsdelen eraf gesneden.

Tijdens de rechtzitting in 2005 verklaart een psychiater: ‘Betrokkene is zeer ernstig gestoord, ook nu nog.’ Ook is hij er niet gerust op dat Rudolf Käsebier nog zal veranderen.

In 2007 bevestigt de Hoge Raad het vonnis van het Arnhemse gerechtshof: een levenslange straf is de enige passende straf. Verdere psychiatrische behandeling wordt als zinloos beschouwd.