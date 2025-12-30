Ruim 2 ton cocaïne in Spanje onderschept | 123 ton gepakt in Spanje in 2025

Malta De vangst is nu pas naar buiten gebracht, maar de operatie vond al plaats op 11 december 2025 in de haven van Algeciras (provincie Cádiz, Zuid-Spanje). De drugs zaten verborgen in een container die werd vervoerd aan boord van de CMA CGM Better Ways, een containerschip geregistreerd onder de vlag van Malta dat regelmatig heen en weer vaart op routes tussen Centraal- en Zuid-Amerika en Europa.

Scanner

De container was geladen in de grote containerhaven van Limón in Costa Rica. Daar gaat tegenwoordig in principe iedere container door een scanner.

Volgens statistieken van het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken steeg de cocaïne-inbeslagname in 2024 met ongeveer 5,2% tot 123 ton.

