Ruim 2 ton hasj onderschept in Spanje

Zodiac-boten Acht verdachten zijn gearresteerd en zitten inmiddels in voorlopige hechtenis op verdenking van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. De drugs werden over zee vervoerd met opblaasbare Zodiac-boten met buitenboordmotoren en opgeslagen in een loods.

Tijdens de inval troffen agenten 575 kilo verdeeld over vijftien balen aan, plus nog eens 30 kilo hasj en 75.000 euro in contanten bij huiszoekingen in Arrecife, Tías en Playa Honda.

Vasteland

In een afzonderlijke actie aan de monding van de rivier Guadalquivir (provincie Sevilla) heeft de Guardia Civil een opslagplaats voor drugs opgerold. Daar werden 35 balen jute met in totaal ruim 1.400 kilo hasj in beslag genomen.

Tijdens de operatie ontdekten agenten ook een klein arsenaal: drie automatische geweren, twee revolvers en een grote hoeveelheid munitie.

Vier mannen probeerden te vluchten toen hun locatie werd ontdekt, maar werden na een korte achtervolging aangehouden. Zij worden eveneens verdacht van drugshandel en illegaal wapenbezit.