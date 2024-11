Ruim 2000 kilo wiet aangetroffen in loods Wateringen

(Beeld uit archief)

Vanaf Rotterdam gevolgd

Vanaf de Maasvlakte in Rotterdam werd deze container al in de gaten gehouden. Drie dagen later kwam de vracht in een loods in Wateringen.

De huurder en twee gebruikers waren aanwezig toen de politie een inval deed. De huurder en twee gebruikers van de desbetreffende loods kunnen een boete van 10.000 euro verwachten, als nog zo’n incident zich voordoet. De politie zegt niet waar de loods in Wateringen precies is.

Halfjaar gesloten

Een woordvoerder van de politie laat aan Omroep West weten: ‘Het georganiseerde karakter van de wietopslag bleek onder meer uit het feit dat de wiet vakkundig in pallets met vloeronderdelen was verstopt en vervolgens in bulk naar de bedrijfsunit was overgebracht.’

Het pand in Wateringen moet voor een halfjaar worden gesloten.