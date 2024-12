Ruim 30 kilo harddrugs en 160.000 euro in Limburgse woning

Het onderzoek werd volgens de politie opgestart nadat er een sterke wietlucht uit de woning werd geroken. Bij de doorzoeking bleek niet alleen wiet aanwezig te zijn, maar ook ruim 30 kilo harddrugs en een groot geldbedrag, in totaal 160.000 euro. Wat voor soort harddrugs in beslag is genomen, meldt de politie niet.

In de woning werd een 34-jarige man uit de gemeente Roerdalen opgepakt. Een andere 34-jarige man uit Roermond probeerde te ontsnappen, maar werd na een geurspoor van een surveillancehond aangehouden op de Lindenlaan in Sint Odiliënberg.



In de woning werden naast de harddrugs meer stoffen gevonden. Onderzoek moet uitwijzen om welke stoffen het gaat, aldus de politie vrijdag in een persbericht.