Ruim 3,5 ton cocaïne onderschept in ananascontainer voor Antwerpen

Speurhonden Volgens berichten in verschillende Costa Ricaanse media werd de lading op 8 juni ontdekt tijdens een gerichte controle. Speurhonden en risicoprofielanalyse leidden tot de selectie van de container voor nadere inspectie.

In totaal werden 3.523 pakketten cocaïne gevonden, elk met een gewicht van ongeveer één kilo.

Meer dan 13 ton

De container was op papier gevuld met verse ananassen. De bestemming van de container was de haven van Antwerpen, een van de belangrijkste toegangspunten voor fruit naar Europa, naast Rotterdam.

Tot op heden zijn er geen arrestaties verricht. De autoriteiten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de zending.

Met deze vondst komt het totaal aan in beslag genomen cocaïne sinds juli 2023 op meer dan 13 ton. Dat is minder dan voorheen. De beveiliging in Moín is met onder meer scanapparatuur de laatste jaren sterk verbeterd.